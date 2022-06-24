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Андрей Бочкарев: Новый дом для переселения из бывшего общежития построят в Хорошево-Мневниках

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Новый дом для переселения из бывшего общежития построят в Хорошево-Мневниках
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
проспект маршала жукова владение 52 корпус 2 Карта всех событий

Новый дом для переселения жителей общежития по адресу бульвар Генерала Карбышева, дом 19, корпус 5, построят на проспекте Маршала Жукова. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в новое жилье переедут около 400 семей.

Генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин, который занимается реконструкцией квартала, в свою очередь добавил, что москвичи получат новое просторное жилье с чистовой отделкой.

— Площадь каждой квартиры будет составлять не менее 30 «квадратов». Конструктив подземной части будет выполнен из высокомарочных бетонов, что обеспечит прочность будущего здания. Срок службы монолитного каркаса здания — более 100 лет без ремонта, — рассказал он.

С начала года департамент городского имущества подготовил более чем 17 тысячам жителей столицы предложения по переезду по программе реновации. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил руководитель департамента Максим Гаман. Он отметил, что наибольшее количество москвичей на данный момент расселяются в Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах. Всего здесь предстоит переехать жителям 44 домов.

Жилье Москва Андрей Бочкарев
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