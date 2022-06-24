Лавров: ЕС и НАТО собирают современную коалицию для борьбы с Россией

Фото: МИД РФ

Евросоюз (ЕС) и НАТО создают коалицию для борьбы с Россией. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть, европейских стран для войны против Советского Союза, — пояснил он.

По мнению министра, сейчас ведется похожая деятельность. Лавров отметил, что Россия будет внимательно следить за ситуацией. Политика Евросоюза подтверждает его нежелание создать единое пространство от Атлантики до Тихого океана и придерживаться договоренностей с Россией в гуманитарной и экономической сферах, цитирует Лаврова ТАСС.

Также министр заявил, что РФ не испытывает никакой необходимости в G8. У страны уже есть все необходимые структуры на Евразийском пространстве.

Шанхайская организация сотрудничества, по словам политика, тоже «вписывается» в интеграционные процессы.

Также он отметил, что уже существует организация, выходящая за пределы Евразии — это БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).