Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Лавров: ЕС и НАТО собирают современную коалицию для борьбы с Россией

Антон Махов
Политика
Лавров: ЕС и НАТО собирают современную коалицию для борьбы с Россией
Фото: МИД РФ

Евросоюз (ЕС) и НАТО создают коалицию для борьбы с Россией. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть, европейских стран для войны против Советского Союза, — пояснил он.

По мнению министра, сейчас ведется похожая деятельность. Лавров отметил, что Россия будет внимательно следить за ситуацией. Политика Евросоюза подтверждает его нежелание создать единое пространство от Атлантики до Тихого океана и придерживаться договоренностей с Россией в гуманитарной и экономической сферах, цитирует Лаврова ТАСС.

Также министр заявил, что РФ не испытывает никакой необходимости в G8. У страны уже есть все необходимые структуры на Евразийском пространстве.

Шанхайская организация сотрудничества, по словам политика, тоже «вписывается» в интеграционные процессы.

Также он отметил, что уже существует организация, выходящая за пределы Евразии — это БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).

Сергей Лавров Евросоюз (ЕС) НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Все мнения
О проекте