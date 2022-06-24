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Сбербанк введет комиссию за «стягивание» средств через другие банки

Антон Махов
Финансы
Сбербанк введет комиссию за «стягивание» средств через другие банки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С 1 июля Сбербанк введет комиссию за переводы на карты сторонних банков, а также кредитных и микрокредитных организаций через их сайты и приложения. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили на сайте банка.

Речь идет о случаях, когда пользователь выбирает опцию пополнения счета с карты другого банка и вводит данные карты Сбербанка в приложении другой кредитной организации.

Комиссия составит 1,25 процента. Ее минимум будет составлять 30 рублей, максимум — 150 рублей.

Для валютных счетов сумму операции будут пересчитывать по курсу банка в соответствующую валюту счета.

Минимальная комиссия будет составлять 1 доллар или 1 евро, максимальная — 3 доллара или 3 евро, говорится в сообщении на сайте Сбербанка.

Недавно стало известно, что Сбербанк и ВТБ перестали предоставлять возможность валютных переводов между российскими банками. Так, из мобильного приложения Сбербанка пропала возможность совершать валютные переводы в другие банки. В Сбербанке отметили, что как только появится возможность, валютные переводы будут вновь доступны.

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