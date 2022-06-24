В подмосковной больнице опровергли сообщения об отказе направить скорую Шатунову

Фото: Youtube / Юрий Шатунов

На станции скорой помощи Московской области в опровергли сообщения о том, что диспетчер отказался направить машину экс-солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову.

Там заявили, что звонивший не вызывал скорую, а уточнял местоположение ближайшей больницы. Диспетчер ответил на вопрос и предложил оформить вызов скорой, но звонивший отказался и добавил, что сам довезет Шатунова.

После этого, в 23:46, в Растуновскую больницу поступил вызов для эвакуации певца в сосудистый центр. Врачи прибыли на место через три минуты, передает РИА Новости.

Певец скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня. Прощание с бывшим солистом группы «Ласковый май» пройдет на Троекуровском кладбище 26 июня.

Накануне вечером Шатунов проводил время в Подмосковье на даче у приятеля, где ему стало плохо. Друзья не смогли найти на даче лекарств и привезли артиста в районную больницу, где ему диагностировали инфаркт миокарда, а после чего вызвали реанимобиль. На нем певца доставили в сосудистый центр Домодедовской больницы, где он и скончался.