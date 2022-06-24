Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

В подмосковной больнице опровергли сообщения об отказе направить скорую Шатунову

Георгий Соланович
Общество
В подмосковной больнице опровергли сообщения об отказе направить скорую Шатунову
Фото: Youtube / Юрий Шатунов

На станции скорой помощи Московской области в опровергли сообщения о том, что диспетчер отказался направить машину экс-солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову.

Там заявили, что звонивший не вызывал скорую, а уточнял местоположение ближайшей больницы. Диспетчер ответил на вопрос и предложил оформить вызов скорой, но звонивший отказался и добавил, что сам довезет Шатунова.

После этого, в 23:46, в Растуновскую больницу поступил вызов для эвакуации певца в сосудистый центр. Врачи прибыли на место через три минуты, передает РИА Новости.

Певец скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня. Прощание с бывшим солистом группы «Ласковый май» пройдет на Троекуровском кладбище 26 июня.

Накануне вечером Шатунов проводил время в Подмосковье на даче у приятеля, где ему стало плохо. Друзья не смогли найти на даче лекарств и привезли артиста в районную больницу, где ему диагностировали инфаркт миокарда, а после чего вызвали реанимобиль. На нем певца доставили в сосудистый центр Домодедовской больницы, где он и скончался.

Подмосковье Юрий Шатунов Скорая помощь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Все мнения
О проекте