Прощание с Шатуновым пройдет на Троекуровском кладбище

Фото: Youtube / Юрий Шатунов

Россия, Москва, Троекуровское кладбище Карта всех событий

Прощание с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым пройдет на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил пресс-секретарь артиста в четверг, 23 июня.

По его словам, церемония начнется в воскресенье, 26 июня, передает РИА Новости.

До этого лидер музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал «Вечерней Москве», что музыкант Юрий Шатунов имел огромную армию поклонников, для которых смерть музыканта стала настоящим горем.

Певец скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня. Информацию об этом в беседе с «ВМ» подтвердил барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк.

Позже главный врач Домодедовской центральной клинической больницы Андрей Осипов рассказал, как медики боролись за жизнь Шатунова. По его словам, реанимация артиста, поступившего в приемное отделение ночью, длилась полтора часа. Накануне вечером музыкант проводил время в Подмосковье на даче у приятеля, где ему стало плохо.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Широкой публике он стал известен благодаря хитам «Белые розы» и «Седая ночь».