Алиханов: Появились сообщения о нежелании ЕС препятствовать транзиту в Калининград

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Появились сообщения о намерении Евросоюза учесть обязательства и не препятствовать транзиту в Калининград. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в пятницу, 24 июня.

— Посмотрим, как это отразится в документах, насколько быстро, — отметил Алиханов.

В своем Telegram-канале глава Калининградской области также добавил, что решение МИД РФ касательно данной ситуации дает результаты.

С полуночи 18 июня Литовские железные дороги отменили транзит товаров, которые попадают под санкции ЕС. Алиханов заявил тогда, что запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

Политолог Наталия Елисеева рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», чем обернется для Литвы экономическая блокада со стороны России. Она отметила, что Вильнюс своими действиями нарушил международные правовые акты.

Россия же может найти достойный выход из сложившейся ситуации. По мнению эксперта, ограничения могут коснуться морских перевозок. В связи с этим пострадают литовские порты, потому что они «будут стоять без дела».