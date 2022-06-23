Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Порты будут стоять: чем обернется для Литвы экономическая блокада со стороны России

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Порты будут стоять: чем обернется для Литвы экономическая блокада со стороны России
Фото: pixabay.com

Ответная экономическая блокада Литвы от России и Белоруссии для возобновления транзита в Калининград приведет к еще большему накалу отношений между странами. Об этом «Вечерней Москве» рассказала политолог Наталия Елисеева.

— Безусловно, в данном случае все способы эффективны. Однако они не приведут к снятию санкций. Такие действия приведут к обвинению России и Белоруссии в агрессивных действиях в отношении Литвы. Но, безусловно, ответ нужен, — заявила эксперт.

Политолог рассказала, что Литва своими действиями нарушила международные правовые акты. Россия же может найти достойный выход из сложившейся ситуации.

— Литва своими действия нарушила международные правовые акты. В 2003 году между Литвой и Россией был достигнут ряд договоренностей, которые она не имела право нарушать. Я полагаю, что вскоре будут введены какие-то санкции по отношению к ней от нашей страны. Сейчас рассматриваются всевозможные сценарии, в том числе, ограничения со стороны России, — подчеркнула она.

Елисеева считает, что ограничения могут коснуться морских перевозок. В связи с этим пострадают литовские порты, потому что они «будут стоять без дела».

Накануне стало известно, что российское правительство начало рассматривать ответные меры касательно решения Литвы об ограничении транзита в Калининград.

Из-за ограничения поставок товаров в Калининград через территорию Литвы Россия будет искать обходные пути. При этом наиболее вероятный ответ РФ — серьезные экономические санкции. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Политика Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Все мнения
О проекте