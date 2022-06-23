Порты будут стоять: чем обернется для Литвы экономическая блокада со стороны России

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Ответная экономическая блокада Литвы от России и Белоруссии для возобновления транзита в Калининград приведет к еще большему накалу отношений между странами. Об этом «Вечерней Москве» рассказала политолог Наталия Елисеева.

— Безусловно, в данном случае все способы эффективны. Однако они не приведут к снятию санкций. Такие действия приведут к обвинению России и Белоруссии в агрессивных действиях в отношении Литвы. Но, безусловно, ответ нужен, — заявила эксперт.

Политолог рассказала, что Литва своими действиями нарушила международные правовые акты. Россия же может найти достойный выход из сложившейся ситуации.

— Литва своими действия нарушила международные правовые акты. В 2003 году между Литвой и Россией был достигнут ряд договоренностей, которые она не имела право нарушать. Я полагаю, что вскоре будут введены какие-то санкции по отношению к ней от нашей страны. Сейчас рассматриваются всевозможные сценарии, в том числе, ограничения со стороны России, — подчеркнула она.

Елисеева считает, что ограничения могут коснуться морских перевозок. В связи с этим пострадают литовские порты, потому что они «будут стоять без дела».

Накануне стало известно, что российское правительство начало рассматривать ответные меры касательно решения Литвы об ограничении транзита в Калининград.

Из-за ограничения поставок товаров в Калининград через территорию Литвы Россия будет искать обходные пути. При этом наиболее вероятный ответ РФ — серьезные экономические санкции. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».