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Мотоцикл столкнулся с автомобилем на юго-востоке Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Мотоцикл столкнулся с автомобилем на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Поречная улица Карта всех событий

Авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла в районе Марьино. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 24 июня.

— На Поречной улице (на пересечении с Мячковским бульваром) мотоцикл врезался в автомобиль. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

В результате инцидента временно перекрыта одна полоса движения. Автомобилистов просят по возможности объезжать данный участок, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Как уточнил источник «ВМ» в экстренных службах, мотоциклист остался жив, но получил травмы.

Утром 24 июня автомобиль марки «Мерседес» врезался в стену здания и загорелся. В машине, не имевшей госномера, были обнаружены сгоревшие тела двух человек. Еще шесть человек пострадали. Все люди были пассажирами иномарки.

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