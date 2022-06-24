«Микро Паша»: Футболист Павел Мамаев снова стал отцом

Фото: Youtube / ПЛАСТИКА

Футболист Павел Мамаев вновь стал отцом. Об этом в пятницу, 24 июня, рассказала его жена Надежда Санько.

— Домой с микро Пашей, — написала женщина.

Мамаев сам забрал новорожденного сына и жену из роддома. Подписчики жены футболиста поздравили ее с пополнением в семье.

«Как же это мило, очень рада за вас»; «Какой чудесный малыш»; «Какое счастье! Мальчик — продолжение рода»; «Так тепло и трепетно, милота» — восторгались подписчики в комментариях к публикации Санько в ее Telegram-канале.

Недавно у российской певицы и участницы шоу «Голос» на Первом канале Дины Гариповой родился сын. Ребенок появился на свет 19 июня. Вес малыша составляет 3220 граммов, его рост — 51 сантиметр.

В декабре прошлого года Надежда Санько рассказала, что спортсмен долгое время жил, зная о наличии у него злокачественной опухоли, и только недавно согласился на операцию. Санько уговорила футболиста пойти на процедуру по удалению опухоли лазером. К сожалению, этого оказалось мало: Мамаеву назначили «полное иссечение», теперь у него в районе щеки огромный шрам.