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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в выходные
Город
Питьевую воду будут раздавать на площадках празднования Дня молодежи в Москве из-за жары
Город
Кадыров заявил, что освобождение Золотого и Горского в ЛНР войдет в военные учебники
В мире
Спецтарифы на велопрокат будут действовать в Москве в честь школьных выпускных
Город
РЖД приостановили отправку ряда грузов в Польшу через Белоруссию
В мире
Эксперт: Решать проблему транзитной блокады Калининграда нужно с ЕС
Политика
Движение трамваев на северо-западе Москвы поменяется по выходным и понедельникам с 25 июня
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