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Один человек пострадал при пожаре в квартире в Новой Москве

Евгений Белоусов
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в квартире в Новой Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Вороновское, посёлок ЛМС, 3 Карта всех событий

Пожар произошел в 01:16 по московскому времени в квартире жилого дома в поселке ЛМС Троицкого автономного округа Москвы. Об этом в субботу, 25 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Уточняется, что пожар разгорелся на первом этаже двухэтажного дома. Площадь возгорания достигла 10 квадратных метров. Из огня спасли трех человек, двое из которых — дети. Кроме того, один человек при пожаре пострадал.

Спустя полчаса после возгорания, в 01:46, пожар был полностью ликвидирован, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что пожар на складе в подмосковных Электроуглях локализован. Возгорание началось на территории склада на улице Центральной, дом 110.

Возгорание было локализовано в 10:06 на площади 1600 квадратных метров. Огонь возник в цехе с лакокрасочными изделиями. Погибших и пострадавших обнаружено не было.

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