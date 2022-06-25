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Ничего общего с истинной: Пушков осадил Бербок после ее обвинений России

Евгений Белоусов
В мире
Ничего общего с истинной: Пушков осадил Бербок после ее обвинений России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Заявления Западных политиков в адрес России не имеют ничего общего с реальностью. Об этом в субботу, 25 июня, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя недавние обвинения главы МИД ФРГ Анналены Бербок в использовании Россией голода «в качестве оружия».

— Аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с истинным положением дел, поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер, — подчеркнул сенатор.

Пушков также добавил, что настоящая цель всех западных критиков России — оправдать нынешнюю открыто враждебную по отношению к Москве политику Запада. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Бербок заявила, что Россия якобы использует голод «в качестве оружия» и пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других. Она также обвинила РФ в блокировании портов Черного моря.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что Россия не препятствует экспорту украинского зерна, но для решения проблемы необходима конструктивная позиция Киева. Президент заметил, что именно истерия вокруг этого вопроса, искусственно созданная Западом, спровоцировала скачок цен на сельскохозяйственную культуру.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия «не крала никакого зерна».

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