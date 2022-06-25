«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Белгородской области до 9 июля продлили «желтый» уровень террористической опасности. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Вчера завершился очередной этап «желтого» уровня террористической опасности. Принял решение и продлил его еще до 9 июля. Хотел поблагодарить все правоохранительные органы за профессионализм, за то, что они оберегают белгородцев в эту трудную минуту, — сказал он.

Помимо этого, Гладков призвал жителей сохранять бдительность и быть внимательнее на улицах. В своем Telegram-канале он выразил уверенность, что жители региона смогут справиться с любой ситуацией.

До этого стало известно, что в Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности. Решение было принято губернатором региона. Предупреждение действует до 8 июля.

9 июня украинская армия обстреляла поселок Хотмыжск Грайворонского городского округа в Белгородской области. Гладков уточнил, что в результате удара никто из мирных жителей не пострадал.