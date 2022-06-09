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Украинская армия обстреляла поселок Хотмыжск в Белгородской области

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Украинская армия обстреляла поселок Хотмыжск в Белгородской области
Фото: depositphotos

Украинская армия обстреляла поселок Хотмыжск Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Главное, никто из мирных жителей не пострадал. В трех домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы, — сказал политик.

Он уточнил, что в настоящее время на месте инцидента работает оперативная группа, которая обходит территорию и проверяет состояние зданий. Приступить к восстановительным работам планируется 10 июня, написал Гладков в Telegram-канале.

До этого стало известно, что власти Курской области продлили действие желтого уровня террористической опасности в регионе до 22 июня.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

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