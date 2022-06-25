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«Мама, мне теперь за тебя страшно»: Дочь Борисовой беспокоится за маму после смерти Шатунова

Александр Афонин
Общество
«Мама, мне теперь за тебя страшно»: Дочь Борисовой беспокоится за маму после смерти Шатунова
Фото: Youtube / Super

Новость о смерти Юрия Шатунова поразила многих. Она коснулась и телеведущей Даны Борисовой. Теледива рассказала о переживаниях 14-летней дочери Полины из-за реакции мамы на смерть отечественного исполнителя.

— Со вчерашнего дня весь день — мама, мне теперь за тебя страшно, мама не нервничай, мама ты где? Конечно, пожить еще очень-очень хочется, — сказала она.

Борисова добавила, что новость о кончине Шатунова ее потрясла и заставила плакать весь день. Телеведущая вспоминала, что в молодости была фанаткой «Ласкового мая» и один раз даже удалось попасть на их концерт.

Она отметила, что была удивлена смерти певца. По ее словам, у него не было явных проблем со здоровьем, а единственной помехой были толпы поклонников, передает «Пятый канал».

23 июня российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Музыкант умер от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня в карете скорой помощи.

Лидер музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал «Вечерней Москве», что Шатунов имел огромную армию поклонников. По его словам, смерть музыканта для них стала настоящим горем.

дочка Дана Борисова Юрий Шатунов
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