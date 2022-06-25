«Мама, мне теперь за тебя страшно»: Дочь Борисовой беспокоится за маму после смерти Шатунова

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Новость о смерти Юрия Шатунова поразила многих. Она коснулась и телеведущей Даны Борисовой. Теледива рассказала о переживаниях 14-летней дочери Полины из-за реакции мамы на смерть отечественного исполнителя.

— Со вчерашнего дня весь день — мама, мне теперь за тебя страшно, мама не нервничай, мама ты где? Конечно, пожить еще очень-очень хочется, — сказала она.

Борисова добавила, что новость о кончине Шатунова ее потрясла и заставила плакать весь день. Телеведущая вспоминала, что в молодости была фанаткой «Ласкового мая» и один раз даже удалось попасть на их концерт.

Она отметила, что была удивлена смерти певца. По ее словам, у него не было явных проблем со здоровьем, а единственной помехой были толпы поклонников, передает «Пятый канал».

23 июня российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Музыкант умер от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня в карете скорой помощи.

Лидер музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал «Вечерней Москве», что Шатунов имел огромную армию поклонников. По его словам, смерть музыканта для них стала настоящим горем.