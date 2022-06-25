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Москвичам рассказали, какие изобретения патентуют резиденты технополиса «Москва»

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, какие изобретения патентуют резиденты технополиса «Москва»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

В прошлом году резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» получили 16 патентов на свои изделия. В пресс-службе мэра и правительства столицы рассказали о самых интересных и полезных разработках производителей.

Компания «Хирана+» в 2021 году разработала тренажер для обучения медиков. Устройство имитирует дыхание людей с поражением легких. С его помощью специалисты могут научиться работать с аппаратами искусственной вентиляции легких любых производителей.

Резидент технополиса «Ортомода» занимается изготовлением специальных ортопедических ботинок. Их обувь отличается удобством как для работы, так и для повседневной жизни. Ботинки разрабатывались для профилактики заболеваний опорно-двигательной системы.

Компания «Концерн Гудвин» получила патент на изготовление беспроводного радиоинформационного маяка. Он позволяет обеспечить безопасность сотрудников на производственных объектах, шахтах или стройках. Устройство передает оператору сигнал и координаты работника, если тот зашел в опасную зону, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» создали интеллектуальную платформу для изготовления деталей на заказ. Разработка позволяет автоматизировать процедуру заказа деталей.

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