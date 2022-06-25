Резиденты технополиса «Москва» запатентовали 16 новых изобретений в 2021 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в прошлом году получили 16 патентов на свои разработки. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В их числе новая микроэлектроника, медицинские рентгены и дыхательное оборудование, установки для химических исследований и другая инновационная продукция, — добавил он.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что большая часть патентов была выдана предприятиям высокотехнологичных производств. По его словам, резиденты технополиса в среднем за год заявляют 15–20 изобретений, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что резидент технополиса «Москва» начнет производство препаратов для клеточной терапии. Владимир Ефимов отметил, что продукцию будут поставлять в медицинские клиники, ожоговые центры и центры медицины катастроф. Объем инвестиций в проект уже достиг 240 миллионов рублей.