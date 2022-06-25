Часть моста обрушилась на Симферопольском шоссе в столице

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Россия, Москва, Симферопольское шоссе Карта всех событий

На участке Симферопольского шоссе обрушилась часть конструкции строящегося моста. Об этом стало известно в субботу, 25 июня.

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Конструкция находилась на этапе строительства. На данный момент специалисты уточняют обстоятельства и причины случившегося. О пострадавших не сообщается, передает «Москва 24».

На юго-востоке столицы в марте зафиксировано обрушение пешеходного моста. По информации источника «ВМ», произошло частичное обрушение перил на переходе через железнодорожные пути. При этом он отметил, что пострадавших нет, поезда продолжили свое движение в штатном режиме.