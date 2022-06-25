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Показ мод прошел на станции столичного метро «Маяковская»

Александр Афонин
Город
Показ мод прошел на станции столичного метро «Маяковская»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

Этой ночью на станции метро «Маяковская» прошел показ в рамках Московской недели моды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 25 июня.

— Московский транспорт в последние годы стал частью культурной жизни столицы. Здесь проходят показы мод, выставки, выступления артистов театра и балета. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу развивать подобные проекты, и мы будем сотрудничать с миром искусства и дальше, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Участие в показе приняли 15 финалистов конкурса «FASHION-практикум». Они представили свои капсульные коллекции. В основе образов лежала практичность для активных жителей мегаполиса. В осуществлении проектов им помогали основатели брендов Ruban, Chapurin, Masterpiece, Krivda, Dobryakova, передает дептранс.

До этого сообщалось, что в рамках недели моды участники «Московского долголетия» презентовали свои авторские наряды. Горожане старшего поколения создали 40 образов в рамках пяти разных по стилю и исполнению коллекций одежды.

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