Собянин рассказал о принятых мерах поддержки занятости населения

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Правительство города регулярно принимает новые меры поддержки занятости населения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 25 июня.

— Напомню, Москва запустила программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения, и тех, кто потерял работу. С учетом субсидий из федерального бюджета на ее реализацию выделено 3,36 миллиарда рублей, — сказал он.

Глава города добавил, что с начала этого года служба занятости населения помогла трудоустроиться более 46 тысячам москвичей. Из них 35 тысяч нашли новое место за последние четыре месяца.

Кроме того, был открыт кадровый центр «Моя работа». С его помощью горожане, которые находятся под риском увольнения, могут трудоустроиться. Также на базе центра было открыто восемь рекрутинговых центров компаний.

Правительство открыло горячую линию на базе инновационно-образовательного комплекса «Техноград». С момента начала ее работы туда обратились уже около семи тысяч москвичей. Сотрудники комплекса могут помочь в переобучении, дать совет по поиску работы и проконсультировать по трудовому праву, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому правительство города присвоило статус инвестиционного проекта по созданию рабочих мест четырем строительным планам. Так, инвесторам предстоит создать около 3,5 тысячи рабочих мест.