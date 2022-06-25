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Собянин рассказал, как можно справиться с жарой в Москве

Александр Афонин

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Собянин рассказал, как можно справиться с жарой в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столицу пришла аномальная жара. В связи с этим городские власти подготовили инфраструктуру для помощи горожанам. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Следующие несколько дней в Москве по прогнозу будут жаркими. Днем температура воздуха может превысить климатическую норму на несколько градусов. Врачи советуют в эти часы по возможности не выходить на улицу, — сказал он.

Переждать зной жители столицы смогут в центрах соцобслуживания. Для них подготовлены более 160 комнат, которые оборудовали кондиционерами и питьевой водой. В случае плохого самочувствия горожане смогут обратиться за медицинской доврачебной помощью.

Помимо этого, на 17 станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК) была организована бесплатная раздача воды. А в вагонах перевели кондиционеры на летний режим. За комфортом на станциях следят сотрудники лаборатории микроклимата метро. При необходимости они корректируют температуру и обеспечивают притоки свежего воздуха, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что сотрудники коммунальных служб из-за установившейся жаркой погоды начали поливать дороги и проводить аэрацию воздуха в столице. По слова Бирюкова, в жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна.

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