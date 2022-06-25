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Медведев обвинил Молдавию в попытке попасть в ЕС через «Великую Румынию»

Араз Салехов
В мире
Медведев обвинил Молдавию в попытке попасть в ЕС через «Великую Румынию»
Фото: er.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил возможность присоединения Молдавии к ЕС через создание «новой Великой Румынии».

— Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия. В добрый путь! Но ведь хочется быстрее. Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare), — сказал политик.

По его словам, Румыния давно следит за политической обстановкой в Кишиневе. При этом зампред уточнил, что на данном этапе румынские чиновники «водят политические хороводы вокруг Молдавии» в буквальном смысле.

Он напомнил, что депутаты парламентов Молдавии и Румынии завершили первое совместное заседание исполнением танца, взявшись за руки. Данное событие выглядело «забавно», однако последствия могут быть куда менее смешными, написал Медведев в Telegram-канале.

23 июня Европарламент объявил о принятии резолюции в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Европейский союз. В тот же день саммит Евросоюза одобрил статус кандидатов на вступление в альянс для вышеуказанных государств.

Дмитрий Медведев Евросоюз (ЕС) Молдавия
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