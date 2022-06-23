Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

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Европарламент объявил о принятии резолюции в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Европейский союз. Об этом в четверг, 23 июня, заявила председатель Европарламента Роберта Метсола сразу после завершения голосования.

— Подавляющим большинством резолюция в целом принята, — цитирует ее ТАСС.

Накануне Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). При этом в четверг, 16 июня, Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за «немедленное» предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон в свою очередь заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может растянуться на 15 или 20 лет. Такое же мнение выразил канцлер Германии Олаф Шольц.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему у Украины мало шансов вступить в ЕС. Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что основные трудности заключаются в позиции Венгрии. Она ненавидит Украину, ведь в последней живут 200 тысяч венгров, которые подвергаются давлению, объяснил политолог.

При этом Журавлев допустил, что Украину могут принять в ЕС на основании решений Еврокомиссии и Европарламента, но тогда это будет неполноценным вступлением. По правилам ЕС, напомнил он, необходимо дотировать вступившую страну до среднеевропейского уровня жизни, поэтому Киев нужен Брюсселю, как «зайцу пятая нога».