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Процесс вступления Украины в Евросоюз (ЕС) может растянуться на 15 или 20 лет. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

— Нужно быть честными. Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через шесть месяцев, год или два года, — это будет неправдой. Вероятно, это займет 15 или 20 лет, — это очень долгий процесс, — передает его слова РИА Новости.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что процесс вступления Украины в ЕС может растянуться на несколько лет. Кроме того, он отметил, что Еврокомиссия вынесет свою оценку по вопросу вступления Украины уже в конце июня.

Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что Украина вряд ли сможет в ближайшее время и в текущих условиях вступить в ЕС. Основные трудности, по его мнению, заключаются в позиции Венгрии.

Она ненавидит Украину, ведь в последней живут 200 тысяч венгров, которые подвергаются давлению, объяснил политолог. При этом Журавлев допустил, что Украину могут принять в ЕС на основании решений Еврокомиссии и Европарламента, но тогда это будет неполноценным вступлением.