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Кадыров заявил об освобождении промзоны и аэропорта Северодонецка

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров заявил об освобождении промзоны и аэропорта Северодонецка
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о взятии под контроль аэропорта Северодонецка и промышленной зоны, где находится завод «Азот».

— Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены! Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго, — сказал руководитель региона.

При этом политик уточнил, что с территории предприятия вывели 800 мирных жителей. Кадыров в Telegram-канале добавил, что на данном этапе в аэропорту продолжаются локальные бои с «остатками бандгрупп».

До этого Кадыров рассказал, что прошедший мобилизацию украинец отказался выполнять приказы Киева и перешел на сторону российской армии.

По его словам, украинский боец не только перешел на сторону России, но он также передал бойцам специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова крупный схрон украинского вооружения и боеприпасов.

23 июня заблокированные на заводе «Азот» в Северодонецке боевики нацбатальона «Айдар» заявили о готовности сдаться. Националисты, как уточняется, согласны прекратить огонь и сдаться, только если войска ЛНР выполнят все их требования.

Украина Рамзан Кадыров ЛНР
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