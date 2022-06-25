Союзные силы России и ЛНР вошли в Лисичанск

Фото: Минобороны РФ

Силы Луганской народной республики (ЛНР) вошли в Лисичанск совместно с армией России, бои ведутся в черте города. Об этом в субботу, 25 июня, заявил подполковник республиканской Народной милиции Андрей Марочко.

— Народная милиция с союзными силами Российской Федерации зашла в город Лисичанск, — сказал представитель ведомства.

При этом в ходе совместного продвижения войск силы России и ЛНР взяли под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске, сообщает РИА Новости.

До этого командир военной части Народной милиции ЛНР заявил, что армия республики находится уже в трех точках Лисичанска.

Так, военнослужащие освободили пригород Лисичанска в районе поселка Мирная Долина. Там были взяты в плен украинские боевики 201-го отдельного батальона «Берлинго».

25 июня глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил о взятии под контроль аэропорта Северодонецка и промышленной зоны, где находится завод «Азот». По его словам, с территории предприятия вывели 800 мирных жителей.