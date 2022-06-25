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Мотовыставка началась на Северном речном вокзале

Араз Салехов
Город
Мотовыставка началась на Северном речном вокзале
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Мотовыставка, приуроченная к Всемирному дню мотоциклиста, началась на Северном речном вокзале. Об этом в субботу, 25 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Прямо сейчас на Северном речном вокзале проходит мотовыставка, посвященная Всемирному дню мотоциклиста. У нас тут настоящая жара — спасибо погоде и развлечениям, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории вокзала вплоть до 21:00 москвичей ожидают экспонаты музея Гаража особого назначения ФСО России, современные мотоциклы, квизы, выступления музыкальных групп и кинопоказы, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в период с 26 по 28 июня на ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии. Мероприятия приурочены ко Дню молодежи России, который отмечается 27 июня.

Принять участие в мероприятиях можно на бесплатной основе. Однако на них необходимо предварительно зарегистрироваться.

Также стало известно о проведении фестиваля профессий «ПроПрофессии и ПроВозможности» в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах в День молодежи, 27 июня. В событии примут участие 50 столичных колледжей.

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