Врач назвала снижающую уровень сахара в крови травяную добавку

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Уровень сахара в крови при диабете второго типа поможет снизить травяная добавка — гинкго двулопастная. Об этом сообщила эндокринолог Антонина Гуреева.

— Проводя свои испытания на крысах, ученые обнаружили, что гинкго билоба оказывает значительное влияние на секрецию инсулина и создает восстановительный эффект, аналогичный тому, который наблюдается у здоровых крыс без диабета, — отметила она.

При этом врач добавила, что экстракт гинго также обладают антиоксидантной активностью. Однако эксперт уточнила, что гинкго билоба может по-разному влиять на людей, поскольку исследования проводились лишь на крысах, передает «МедикФорум».

Помимо этого, врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о главном витамине для правильной работы мозга. По ее мнению, для активной умственной деятельности необходимо принимать фолиевую кислоту, уровень которой снижают разные препараты для лечения сахарного диабета и других заболеваний.

При этом главными симптомами нехватки фолиевой кислоты являются слабость, сонливость, ухудшение скорости внимания, депрессия, головные боли, синдром беспокойных ног, нарушение работы сердца и другие.