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Собянин поздравил столичных выпускников с окончанием школы

Араз Салехов
Город
Собянин поздравил столичных выпускников с окончанием школы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных выпускников с окончанием школы.

— От всей души желаю вам, ребята, удачи. Пусть рядом будут добрые друзья и мудрые наставники, — сказал глава города.

Собянин также выразил в Telegram-канале благодарность учителям и родителям.

До этого сообщалось, что в Москве безопасность выпускных вечеров 25 и 26 июня будут обеспечивать порядка восьми тысяч человек. Так, за каждым образовательным учреждением закрепят ответственного сотрудника органов внутренних дел.

Они будут сопровождать выпускников от начала и до конца мероприятий. Кроме того, маршруты патрульно-постовых нарядов полиции будут приближены к образовательным учреждениям.

Кроме того, с вечера 25 июня по утро 26 июня будет перекрыто движение на Садовом кольце в связи с проведением праздника выпускников. В частности, ограничат движение на Садовом кольце от Зубовского бульвара до съезда с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта.

выпускные вечера Москва Сергей Собянин
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