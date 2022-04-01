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Собянин поздравил столичных выпускников с окончанием школы
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В Литве отказались идти на уступки по транзиту в Калининградскую область
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Центральный военный оркестр выступил на Манежной площади в Москве
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Фотоальбом «Прощай, школа!» появился в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории»
Город
Около 250 преображенцев принесли присягу на верность Отечеству в Музее Победы
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Маниакальная одержимость: почему фанаты сходят с ума от любви к кумиру
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Минобороны объявило о полном освобождении Северодонецка
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