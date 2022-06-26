NYT: Коммандос ряда стран НАТО тайно работают на Украине

Фото: ssu.gov.ua / Служба безопасности Украины

Отряды специального назначения (коммандос) ряда стран Североатлантического альянса (НАТО) осуществляют тайную работу на территории Украины, сообщила в субботу, 25 июня, американская газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, на Украине присутствуют канадские, французские, британские и литовские спецназовцы, а также сотрудники Центрального разведуправления (ЦРУ) Соединенных Штатов. Они координируют по линии разведки и по вопросам поставок вооружений, а также тренируют украинских военнослужащих.

Как отмечает издание, структура работы западного спецназа построена на опыте работы Североатлантического альянса (НАТО) в Афганистане и в том числе направлена на то, чтобы координировать движение конвоев с вооружением западных государств на Украину. По словам обозревателей, коммандос не находятся близко к линии фронта и осуществляют поддержку из штабов.

Накануне стало известно, что отряды специального назначения Особой воздушной службы Великобритании (SAS) принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом рассказал один из американских наемников, который также сражается в Донбассе на стороне Киева.