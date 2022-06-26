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В ВОЗ признали чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян

Егор Провоторов
В мире
В ВОЗ признали чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в субботу, 25 июня, признал соответствующий характер вспышки оспы обезьян и призвал держать под контролем распространение заболевания.

В заявлении по итогам заседания комитета говорится, что было принято решение проинформировать гендиректора организации о то, что на данном этапе вспышка не является ЧСЗМЗ (чрезвычайной ситуацией международного значения). При этом представители ВОЗ высказывали различные мнения по этому вопросу.

По последней информации Всемирной организации, с начала года в 48 государствах мира выявлено более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей, пишет РИА Новости.

Накануне представители ВОЗ заявили, что в мире выявлено уже 920 предполагаемых случаев гепатита неизвестного происхождения у детей.

По данным ВОЗ, вспышка гепатита неизвестного происхождения была зафиксирована 5 апреля. Тогда Великобритания уведомила Всемирную организацию о 10 заболевших в Шотландии детях в возрасте до 10 лет.

Здравоохранение Инфекции ВОЗ
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