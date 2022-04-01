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Собянин поделился фотографиями с акции «Лучи победы»
Город
Неуместно: флаг Польши сняли с мемориала в Катыни
Политика
Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы
Общество
Роспотребнадзор запретил купание в зоне отдыха «Левобережье» на севере Москвы
Город
Спецтарифы на велопрокат будут действовать в Москве в честь школьных выпускных
Город
NYT: Уже шесть штатов США запретили аборты после решения Верховного суда
В мире
Глава МВФ заявила, что избежать рецессии в США будет все труднее
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