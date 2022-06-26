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Столичные подразделения ГИБДД приостановили выдачу госномеров и водительских прав

Егор Провоторов
Город
Столичные подразделения ГИБДД приостановили выдачу госномеров и водительских прав
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) города Москвы в воскресенье, 26 июня, не будут выдавать водительские удостоверения и регистрировать транспортные средства из-за технических работ.

В минувший четверг, 23 июня, на канале в Telegram столичной Госавтоинспекции (ГАИ) сообщалось, что подразделения столичного ГИБДД в воскресенье приостановят предоставление госуслуг по регистрации автомобилей и выдаче водительских прав из-за технических работ по обслуживанию информационных систем Министерства внутренних дел (МВД) РФ.

Представители ведомства отметили, что гражданам, записавшимся на прием, дадут возможность обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди в следующие рабочие дни. Административные процедуры, которые не связаны с работой информационной системы, будут выполняться в стандартном режиме, пишет РИА Новости.

В минувший вторник, 21 июня, стало известно, что столичным водителям при регистрации автомобилей начали выдавать госномера новой серии — 977.

Водители ГИБДД госномера
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