Президент Литвы заявил, что страна не пойдет на уступки по транзиту товаров в РФ

Фото: president.gov.ua

Литва не намерена идти на уступки в урегулировании вопроса транзита подпавших под антироссийские санкции товаров в Калининградскую область. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей в субботу, 25 июня, сообщил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.

Глава литовского государства заявил о намерении применять санкции Евросоюза против России, в том числе сохранять контроль над провозимыми через территорию страны товарами. По словам Науседы, ни о каких «коридорах» для транзита не может быть и речи, как не может быть и речи об «уступках России».

Вместе с этим глава прибалтийского государства отметил необходимость консультаций с Еврокомиссией в ближайшее время о введенных против РФ санкциях. Он выразил беспокойство относительно их последствий, считая, что ограничения не должны наносить ущерб интересам Литвы и международным соглашениям, пишет ТАСС.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил отмену Литвой транзитной блокады Калининграда. Он призвал надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.