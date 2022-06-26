Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Президент Литвы заявил, что страна не пойдет на уступки по транзиту товаров в РФ

Егор Провоторов
В мире
Президент Литвы заявил, что страна не пойдет на уступки по транзиту товаров в РФ
Фото: president.gov.ua

Литва не намерена идти на уступки в урегулировании вопроса транзита подпавших под антироссийские санкции товаров в Калининградскую область. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей в субботу, 25 июня, сообщил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.

Глава литовского государства заявил о намерении применять санкции Евросоюза против России, в том числе сохранять контроль над провозимыми через территорию страны товарами. По словам Науседы, ни о каких «коридорах» для транзита не может быть и речи, как не может быть и речи об «уступках России».

Вместе с этим глава прибалтийского государства отметил необходимость консультаций с Еврокомиссией в ближайшее время о введенных против РФ санкциях. Он выразил беспокойство относительно их последствий, считая, что ограничения не должны наносить ущерб интересам Литвы и международным соглашениям, пишет ТАСС.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил отмену Литвой транзитной блокады Калининграда. Он призвал надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

Калининград Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не стоит торопиться с выбором

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Распальцовка» по-американски

Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Все мнения
О проекте