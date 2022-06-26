В России обновили требования к параметрам допустимого для самообороны оружия

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Министерство внутренних дел (МВД) России утвердило криминалистические требования к техническим характеристикам оружия самообороны, допустимого в России. Информация об этом появилась в приказе ведомства, имеющемся в распоряжении журналистов. Документ вступит в законную силу с 29 июля.

В настоящее время в России к оружию самообороны относят огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения (травматическое), газовые пистолеты и револьверы, электрошокеры, механические распылители, аэрозоли и иные устройства со слезоточивыми или раздражающими веществами.

В новом документе, который есть в распоряжении ТАСС, уточняется что такое оружие не должно иметь глушителя, а также возможности производить выстрелы очередями. Еще оно обязано оставлять на гильзах следы, которые позволят определить, из чего стреляли.

Кроме этого, травматическое оружие не должно быть изготовлено из боевого стрелкового, в том числе списанного. Также его конструкция не должна позволять адаптировать оружие к стрельбе патронами для огнестрельного оружия. То же самое касается газовых пистолетов и револьверов.

В конце мая Верховный суд Российской Федерации принял постановление, в котором расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом.