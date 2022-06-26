Варлей рассказала о конфликте с Мордюковой

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Именитая советская актриса Наталья Варлей не так давно отпраздновала 75-летний юбилей. По этому случаю она рассказала журналистам о своей карьере и взаимоотношениях с коллегой по актерскому цеху Нонной Мордюковой.

Артистка стала гостьей программы «Сегодня вечером» на Первом канале, ведущим которой с недавних пор стал балетмейстер Николай Цискаридзе. В беседе за круглым столом Варлей рассказала о своей любви к 12 кошкам, которые живут с ней. Также звезда «Кавказской пленницы» рассказала об известном публике конфликте с Мордюковой, о причинах которого не знает никто до сих пор, пишет портал «Слово и дело».

— Я немного побаивалась и уважала Нонну Мордюкову. Так сложилось, что у нас был некоторый отрезок непонимания. А последние годы у меня было просто две мамы: моя мамочка и Нонна Викторовна. И я привозила какие-то подарки из поездок: тапочки, теплый халатик... И дарила их маме и Нонне Викторовне, — отметила Наталья Варлей.

Накануне Цискаридзе в разговоре с «Вечерней Москвой» отреагировал на сравнение с бывшими ведущими шоу «Сегодня вечером» Андреем Малаховым и Максимом Галкиным.