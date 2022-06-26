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Бывшая жена Пьера Нарцисса рассказала о мучительной смерти звезды «Фабрики Звезд»

Егор Провоторов
Общество
Бывшая жена Пьера Нарцисса рассказала о мучительной смерти звезды «Фабрики Звезд»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Экс-супруга известного исполнителя Пьера Нарцисса Валерия Калачева в эфире телепередачи «Пусть говорят» на Первом канале в субботу, 25 июня, сообщила, что музыкант незадолго до смерти испытывал серьезные мучения.

— В его случае она (мочевая кислота – Прим. ред.) оседала на внутренних органах, тем самым разрушая их. Здесь была критическая масса солей, которая разъела все органы, — раскрыла подробности последних дней жизни артиста его жена.

Калачева уверена, что африканский исполнитель набрал лишних 30 килограммов именно из-за проблем со здоровьем. Она сравнила Нарцисса с шаром и подчеркнула, что, несмотря на жуткую боль, он продолжал давать концерты.

Накануне Певица Виктория Пьер-Мари, которая приходится покойному Пьеру Нарциссу троюродной сестрой, заявила, что не верит в официальную причину смерти исполнителя.

PR-директор музыканта Сергей Дворцов заявил, что церемонию прощания с певцом пришлось перенести в связи с тем, что в морге близким не выдали его тело из-за отсутствия у покойного российского гражданства.

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