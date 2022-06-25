«Тело не выдают»: директор Нарцисса раскрыл причину переноса прощания с певцом

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Церемонию прощания с певцом Пьером Нарциссом пришлось перенести в связи с тем, что в морге близким не выдали тело артиста из-за отсутствия у покойного российского гражданства. Об этом сообщил его PR-директор Сергей Дворцов.

— Изначально я прибыл заблаговременно, в десять часов утра. Лера (экс-супруга Нарцисса Валерия Калачева — прим. «ВМ») находилась там. Мы начали делать все ритуальные приготовления, потому что мы должны были тело в 11:30 забрать из морга. Все шло нормально, начали приезжать поклонники, коллеги, друзья, — сказал представитель покойного.

Однако вскоре ему позвонила экс-жена певца, заявив, что прощание с Нарциссом не состоится. Препятствия, как уточнил он, возникли со стороны Камеруна, родины артиста.

Отсутствие у Нарцисса паспорта России стало сюрпризом для Дворцова. Кроме того, по данным PR-директора, у бывшей супруги Нарцисса не хватало денег на церемонию, передает Пятый канал.

До этого Дворцов заявил, что церемония прощания с Нарциссом перенесена на 29 июня. Артист умер 22 июня из-за осложнений редкой формы подагры.

Врач-терапевт Александр Колосов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что могло подорвать здоровье певца. По его словам, злоупотребление спиртным и его сочетание с препаратами для повышения потенции могут спровоцировать инфаркт миокарда и проблемы с почками.