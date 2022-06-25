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Церемонию прощания с Пьером Нарциссом перенесли на 29 июня

Александр Афонин
Общество
Церемонию прощания с Пьером Нарциссом перенесли на 29 июня
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Церемония прощания с российским певцом Пьером Нарциссом, которая должна была состояться в субботу, 25 июня, перенесена на 29 июня. Об этом сообщил PR-директор певца Сергей Дворцов.

— Сейчас разговаривали с его женой Лерой (экс-супруга Нарцисса Валерия Калачева — прим. «ВМ»). Произошел нюанс между странами. Мы вынуждены перенести похороны Пьера на среду по техническим причинам. Сами не ожидали такого, — цитируют его «Известия».

Российский певец Пьер Нарцисс умер из-за осложнений редкой формы подагры. Об этом рассказала бывшая жена артиста Валерия Калачева. По ее словам, осложнения начались из-за неправильного лечения.

Церемония прощания с артистом должна была состояться в траурном зале Центральной клинической больницы № 1 Управления делами президента России в Москве. Однако возникли трудности с урегулированием вопросов о передаче тела, что вызвало перенос даты.

Врач-терапевт Александр Колосов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что могло подорвать здоровье певца. По его словам, злоупотребление спиртным и его сочетание с препаратами для повышения потенции могут спровоцировать инфаркт миокарда и проблемы с почками.

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