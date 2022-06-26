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Жаркий день без осадков пообещали жителям и гостям столицы 26 июня

Егор Провоторов
Город
Жаркий день без осадков пообещали жителям и гостям столицы 26 июня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В воскресенье, 26 июня, Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Геомагнитный фон будет неустойчивым.

Воздух в столичном регионе и по области прогреется до 31 градуса выше нуля. Ветер будет дуть северо-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 45 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— По медицинской оценке - это условия погодной гипоксии с термическим дискомфортом. Это нагрузочные для организма внешние условия, особенно тяжело приходится лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обменными нарушениями, с появлениями кислородной недостаточности, — предупредили специалисты портала.

Накануне появилась информация, что врачи считают, что употребление трех видов напитков в жаркую погоду увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний. Так, в списке оказались алкоголь, кофе и сладкие напитки. По мнению экспертов, прием алкоголя усиливает потерю жидкости, что чревато эффектом обезвоживания.

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