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Бирюков рассказал о ходе благоустройства территории спорткомплекса «Авангард»

Араз Салехов
Город
Бирюков рассказал о ходе благоустройства территории спорткомплекса «Авангард»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 33 Карта всех событий

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства выполнили 30 процентов работ, связанных с благоустройством территории спорткомплекса «Авангард» в ВАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 26 июня.

— Главная задача — сделать спорткомплекс центром притяжения для местных жителей, молодежи. В рамках проекта отремонтируем здания и проведем благоустройство территории, в результате спортивный объект обретет новую жизнь, — сказал заммэра.

Он уточнил, что на площади с амфитеатром можно будет проводить спортивные соревнования и праздничные мероприятия. При этом на стадионе «Авангард» восстановят футбольное поле и трибуны.

Кроме того, там оборудуют площадки для занятия различными видами спорта, скейт-парк, памп-трек и многофункциональную зону с полосой препятствий, заключил Бирюков.

До этого сообщалось, что спортивный объект предлагается построить в столичном районе Коньково. Участок под строительство объекта будет реализован на торгах.

Общая площадь участка составит 0,46 гектара, на нем будет построено здание высотой до 15 метров. В здании специалисты оборудуют бассейн, спортивные и тренажерные залы, инструкторские, тренерские, медицинский кабинет, буфет, административные и вспомогательные помещения.

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