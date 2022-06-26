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«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары

Георгий Соланович

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве из-за жары в воскресенье, 26 июня, с 12:00 до 21:00 объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

— Очень высокая температура. Период предупреждения — с 12:00 до 21:00 26 июня, — говорится в сообщении.

В воскресенье Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Геомагнитный фон будет неустойчивым. Воздух в столичном регионе и по области прогреется до 31 градуса выше нуля. Ветер будет дуть северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 45 процентов.

Накануне появилась информация о том, что употребление трех видов напитков в жаркую погоду увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний, считают врачи. Так, в списке оказались алкоголь, кофе и сладкие напитки. По мнению экспертов, прием алкоголя усиливает потерю жидкости, что чревато эффектом обезвоживания.

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