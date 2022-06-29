Посол России в США Антонов назвал причину продовольственного кризиса в мире

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Рестрикции западной стороны спровоцировали глобальный продовольственный кризис в мире. Такое мнение в среду, 29 июня, выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, основной причиной кризиса являются неверные действия некоторых стран Запада в области макроэкономики. Также на ситуацию в мире повлияли пандемия коронавируса и климатические изменения, считает Антонов.

По мнению посла, выйти из нынешней ситуации можно будет только за счет обеспечения свободного доступа зерна и удобрений на мировые рынки.

— Американские изъятия из антироссийского ограничительного режима не работают. Местный бизнес сбит с толку лавиной невнятных запретов, запуган угрозами и поэтому не решается поддерживать бизнес-связи с Россией, — подытожил дипломат на странице дипмиссии в Telegram.

До этого Турция, Россия и Украина сформировали открытый канал связи по линии Министерства обороны, чтобы урегулировать вопросы, связанные с зерном. 10 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск предложили семь маршрутов для вывоза зерна с территории Украины, однако ими никто не стал пользоваться.

Помимо этого, президент России Владимир Путин 3 июня перечислил варианты вывоза зерна с Украины. По его словам, это можно сделать через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, Дунай и Румынию, Венгрию и Польшу.