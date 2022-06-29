Шумозащитный экран установили на участке МКАД и Носовихинского шоссе

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Россия, Москва, Суздальская улица Карта всех событий

Специалисты завершили работы по установке шумозащитного экрана в районе Новокосино на участке Носовихинского шоссе и МКАД. Об этом сообщил заместитель главы Департамента капитального ремонта Москвы Антон Акулов в среду, 29 июня.

По его словам, жители домов на Суздальской и Новокосинской улицах неоднократно обращались с просьбами установить шумопоглощающие ограждения для уменьшения шумовой нагрузки от шоссе, а также сокращения количества дорожной пыли, грязи и вредных веществ. Длина конструкции составляет 1504 метра, площадь — 11,8 тысячи квадратных метров, длина — восемь метров.

— Для экрана на Носовихинском шоссе были использованы акустические панели из нержавеющей стали. Они имеют герметичный полый корпус, одна сторона которого изготовлена из цельного металлического листа, другая — из металлического перфорированного. Полость заполняется минеральной ватой — материалом, изготовленным на основе расплавленного базальта. Панели также оснащены демпферами — приспособлениями, гасящими звуковые колебания, — отметил Акулов.

Помимо этого, специалисты также оборудовали технические тротуары и установили бордюрный камень. Осенью планируется высадить более 600 деревьев и кустарников, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на Русаковской эстакаде Третьего транспортного кольца (ТТК) установили шумозащитный экран.