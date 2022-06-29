Эксперты назвали признаки, которые указывают на скорую смерть человека

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Врач антивозрастной медицины Екатерина Шумилина, физиогномист Елена Мифф и эзотерик Елена Кузьмицкая рассказали, как по внешнему виду человека определить, что он пребывает в критическом состоянии здоровья.

По словам Шумилиной, одной из предпосылок к летальному исходу может быть биохимическая смерть клетки. Этот процесс происходит из-за скопления в клетке некоторых сбоев, что впоследствии приводит к снижению энергообъема.

Специалист Мифф добавила, что о критическом самочувствии человека также может говорить изменение формы лица и нехватка упругости в коже.

Эксперт Елена Кузьмицкая в свою очередь рассказала, что также важно обращать внимание на изменения в биополе человека. Лучше всего изменения в эмоциональном состоянии пациента замечают животные. Если хозяин начинает чувствовать себя плохо, питомцы могут проявлять агрессию или требовать много ласки, передает Пятый канал.

До этого врачи назвали продукты, которые снизят риск инфаркта. Медики утверждают, что благодаря правильному питанию можно оставаться в хорошей форме и сохранить здоровье. Определенные продукты защищают сосудистую систему от отложения вредных веществ и сужения проходимости кровотока.