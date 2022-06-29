Володин предрек Европейскому союзу кризис из-за слабого евро

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Европейском союзе может наступить масштабный кризис, который приведет к возврату к национальным валютам. Такое мнение в среду, 29 июня, выразил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, рубль имеет реальные товары и ресурсы, в то время как европейская валюта продолжает слабеть.

— США не спешат на помощь европейским странам. Им эта ситуация выгодна. Слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Европе навязываются более дорогие американские ресурсы, — написал Володин в своем Telegram.

Спикер Думы подытожил, что если раньше Евросоюз оказывал помощь европейским странам со слабой экономикой, то в настоящее время даже самые обеспеченные государства не могут оказать поддержку своим соседям.

Геополитический кризис и санкционная война с Россией ударили по экономике стран Европейского союза (ЕС). Сила этого «удара» напрямую зависит от уровня экономических связей между конкретным государством ЕС и нашей страной. «Вечерняя Москва» опросила экономистов, чтобы понять, какие страны ЕС больше всего зависят от России и несут самый большой урон из-за антироссийских санкций.