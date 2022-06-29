Центр «Моспром» открыл регистрацию в байерской программе для экспортеров

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Начался прием заявок на участие в международных выставках второй половины 2022 года. Оставить заявку можно на сайте центра поддержки и развития экспорта «Моспром». Об этом в среду, 29 июня, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Несмотря на санкционное давление, московские производители продолжают экспортировать свою продукцию за рубеж. Предприятия давно начали осваивать новые направления, включая перспективные страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки, — пояснил руководитель департамента.

Сами мероприятия пройдут в рамках байерской программы. Она действует с 2019 года и помогает компаниям выходить на новые рынки, а также увеличивать показатели экспорта.

До конца 2022 года московские компании смогут представить свою продукцию в Саудовской Аравии и Казахстане. Это такие мероприятия, как KIOGE 2022 и Saudi Elenex 2022. Также предприятия агропромышленного комплекса продемонстрируют свою продукцию в декабре на ежегодной выставке пищевой индустрии Food Africa 2022 в Египте. Кроме того, представители московских компаний смогут поехать на мероприятия в ЮАР, страны Латинской Америки, Марокко и ОАЭ.

В рамках программы запланировано более 150 переговоров в формате B2B с возможными партнерами, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно стало известно, что резиденты кластера высокотехнологичных производств особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 2021 году инвестировали в свои предприятия более 650 миллионов рублей.