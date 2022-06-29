Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Постпред КНР в ООН призвал не допустить холодной войны из-за Украины

Полина Долганова
Спорт
Постпред КНР в ООН призвал не допустить холодной войны из-за Украины
Фото: Pixabay

Китай очень обеспокоен попытками Североатлантического альянса (НАТО) использовать ситуацию на Украине в качестве предлога для начала холодной войны и конфронтации блоков. Такое мнение в среду, 29 июня, выразил постпред Китая в Организации Объединенных Наций (ООН) Чжань Цзюнь.

По его словам, КНР внимательно следит за изменениями в стратегии альянса и выражает обеспокоенность той концепцией, которой НАТО придерживается в настоящее время.

— НАТО необходимо пересмотреть свое позиционирование и взятые обязательства, полностью отказаться от ментальности холодной войны, основанной на конфронтации блоков, и стремиться к созданию сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности, — цитирует Цзюня газета «Известия».

До этого лидер КНР Си Цзиньпин поручил придумать, как помочь России финансово, не нарушая при этом режима западных санкций. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», каким способом Китай сможет это сделать. Китаист Леонид Ковачич уверен, что Китай сможет помочь России без нарушения санкций в первую очередь с помощью торговли в национальных валютах.

Украина ООН Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Это особое ощущение детства

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Белые розы для Юры

Наталья Кремнева
Наталья Кремнева

Любимое дело приносит прибыль

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Александр Лосото
Александр Лосото

Стоит ли хлопать дверью

Александра Александрова
Александра Александрова

Лето проведем с пользой

Никита Миронов
Никита Миронов

Нет повода не выспаться

Все мнения
О проекте