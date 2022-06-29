Постпред КНР в ООН призвал не допустить холодной войны из-за Украины

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Китай очень обеспокоен попытками Североатлантического альянса (НАТО) использовать ситуацию на Украине в качестве предлога для начала холодной войны и конфронтации блоков. Такое мнение в среду, 29 июня, выразил постпред Китая в Организации Объединенных Наций (ООН) Чжань Цзюнь.

По его словам, КНР внимательно следит за изменениями в стратегии альянса и выражает обеспокоенность той концепцией, которой НАТО придерживается в настоящее время.

— НАТО необходимо пересмотреть свое позиционирование и взятые обязательства, полностью отказаться от ментальности холодной войны, основанной на конфронтации блоков, и стремиться к созданию сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности, — цитирует Цзюня газета «Известия».

До этого лидер КНР Си Цзиньпин поручил придумать, как помочь России финансово, не нарушая при этом режима западных санкций. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», каким способом Китай сможет это сделать. Китаист Леонид Ковачич уверен, что Китай сможет помочь России без нарушения санкций в первую очередь с помощью торговли в национальных валютах.