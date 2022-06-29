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Ученый сообщил, что вспышка конго-крымской лихорадки не грозит России

Ирина Игнатенко
Общество
Ученый сообщил, что вспышка конго-крымской лихорадки не грозит России
Фото: Pixabay

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов сообщил, что России не грозит вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки.

Он отметил, что в настоящее время просто идентифицирован еще один вариант вируса, который отличается генетическим разнообразием. Он также добавил, что клинически особенность нового штамма никак не проявляется.

Эксперт пояснил, что переносят вирус конго-крымской геморрагической лихорадки в основном клещи. Это заболевание встречается на юге РФ (Волгоградская область, Ростовская область, Ставропольский край, Северный Кавказ). В основном фиксируются единичные случаи, передает издание «Невские новости».

Заболевание протекает по-разному и выражается в резком подъеме температуры, сильной интоксикации, головной боли, возможны также рвота и диарея.

Ранее стало известно, что с начала года в регионах ЮФО были зафиксированы единичные случаи вируса конго-крымской лихорадки. Сообщается, что лечение ограничивается поддерживающей симптоматической терапией, передает «Царьград».

Недавно вирусолог Анатолий Альтштейн оценил возможность вспышки чумы в России.

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